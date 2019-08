Controlli su bimbi in affido, centrodestra critico

Buggiani: "Alderigi spiega che i controlli sulla Società della Salute vengono fatti in autonomia dalla stessa. Proponiamo un Comitato di garanzia"

CALCINAIA — Marco Buggiani, capogruppo del Centrodestra per Calcinaia, è intervenuto per rendere nota la risposta che il primo agosto il sindaco Cristiano Alderigi ha fornito in seguito a un'interrogazione scritta avente ad oggetto "Attività di controllo che il Comune di Calcinaia svolge in favore dei bambini residenti nel proprio territorio comunale che sono stati dati in affido".

"Alderigi - ha detto Buggiani - articola la sua risposta mettendo in evidenza la normativa regionale e la convenzione fra Comune e Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera da cui si evince con chiarezza che i controlli sull'operato della Società della Salute vengono fatti in autonomia dalla stessa ed una volta l'anno dalla Regione Toscana".

"Risulta pertanto inesistente un controllo da parte del Comune - ha detto il leghista - riguardo alla gestione degli affidi dei minori nel territorio di Calcinaia. Tutto ciò ci lascia basiti soprattutto perché, come lo stesso Sindaco nella sua nota ci comunica, l'ente ha speso 50400 euro nel periodo 2014-2018. Ma noi del gruppo Consiliare Centrodestra per Calcinaia non ci limitiamo solo a denunciare pubblicamente questa carenza dell'amministrazione all'opinione pubblica ma abbiamo pensato, nello spirito costruttivo che contraddistingue la nostra linea politica, di presentare una mozione da discutere al prossimo Consiglio Comunale nella quale si propone di costituire un Comitato di Garanzia per la Tutela dei Minori volto a controllare l'attività che la Società della Salute Val di Cecina Valdera svolge in favore dell'ente in merito alla gestione degli affidi dei minori ma anche che collabori con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito dalla Regione Toscana con legge regionale 26/2010".