Il sindaco dà l'ufficialità, il ponte riapre

Alderigi, ancora attraverso Facebook, dà l'annuncio a sorpresa: già da questa sera, dopo la conclusione dei lavori, il ponte per Oltrarno sarà aperto

CALCINAIA — Che il più recente aggiornamento del sindaco Cristiano Alderigi potesse essere uno tra gli ultimi lo avevamo detto. E così è stato: in un nuovo post su Facebook, Alderigi ha annunciato che già da questa sera, il ponte di Calcinaia sarà nuovamente aperto.



"Come avevo precedentemente annunciato, i lavori per la riapertura del ponte stanno procedendo molto bene. Sono in corso gli interventi di ripristino dell'illuminazione pubblica, con nuove lampade a led, e di alcuni punti del manto stradale e dei parapetti - ha scritto - sono naturalmente opere provvisorie, necessarie per consentire subito la riapertura; quelle definitive verranno realizzate con il secondo lotto dei lavori che ci consegnerà un ponte rinnovato in ogni sua parte con un percorso ciclopedonale per una migliore fruibilità dell'infrastruttura".



"In questo momento, però, esprimo la mia soddisfazione perché da stasera, al termine dei lavori, il nostro ponte sarà nuovamente aperto - ha proseguito - come sapete bene, il percorso per arrivare fino a qui è stato complesso, ma oggi posso dire di aver fatto bene ad intraprendere questa strada con determinazione anche se è stata fonte di disagio per tutti noi".



"Io, la mia giunta e tutta la struttura comunale abbiamo lavorato con tenacia per raggiungere questo obbiettivo intermedio, e anche se ci sono stati momenti di preoccupazione, alla fine ha sempre prevalso l'idea che stavamo facendo la cosa giusta per il bene della nostra comunità, un bene che è al di sopra di ogni contestazione - ha concluso - voglio infine ringraziare coloro che, con pazienza e comprensione, hanno affrontato questi mesi difficili. Naturalmente i lavori per il completamento del primo lotto proseguiranno nelle prossime settimane nella parte sottostante il ponte".