La scherma all'interno delle scuole

Parte, presso l’istituto Martin Luther King di Calcinaia, il progetto la “Mia Scuola Insegna La Scherma” a cura del Circolo Scherma Arno

CALCINAIA — Ha avuto avvio, presso l’Istituto Comprensivo Martin Luther King di Calcinaia, il progetto indetto dalla Federazione Italiana Scherma denominato “La mia Scuola Insegna La Scherma”, realizzato in sinergia con il partner della F.I.S. “Kinder Joy of Moving”. Il progetto rientra fra le attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dal Ministero dell’Istruzione e da Sport&Salute, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico.

L’iniziativa, frutto di una convenzione stipulata fra il menzionato Istituto Scolastico e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Scherma Arno” che ha sede a Fornacette, avuto il benestare dal Comitato Regionale Scherma Toscana, interesserà le classi prime e seconde delle scuole primarie “Vasco Corsi” di Calcinaia e “Sandro Petrini” di Fornacette e verrà svolta nel rimanente anno scolastico per continuare anche nel prossimo.

Durante gli incontri verrà fatta conoscere la disciplina della scherma, le sue regole, i suoi obbiettivi, le sue specialità, anche con l’aiuto di filmati dimostrativi appositamente registrati dal Circolo Scherma Arno. Verranno svolti esercizi di preparazione agli assalti che saranno anche messi in pratica, in massima sicurezza, con maschere ed armi di plastica e gommapiuma forniti direttamente dalla F.I.S.. Gli alunni saranno inoltre coinvolti, durante gli assalti, nel ruolo di arbitro e “maestro” ai propri compagni, obiettivo fondamentale del progetto per far emergere lo spirito di responsabilità dell’allievo. I Bambini si dovranno anche cimentarsi in una serie di percorsi e “giochi” di destrezza ludico-sportivi con il coinvolgimento di più squadre, propedeutici per la preparazione agli assalti ed alla cooperazione in gruppo.

Il taglio del nastro del progetto è avvenuto presso la scuola primaria “Sandro Pertini” di Fornacette alla presenza del Sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi, dell’Assessore alla Scuola ed all’Istruzione Elisa Morelli, di alcune insegnanti dell’Istituto, di Dirigenti del Circolo Scherma Arno e di alcuni alunni delle classi primarie.