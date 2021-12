Pannolini e assorbenti ecologici, paga il Comune

L'amministrazione contribuisce alla spesa in pannolini e assorbenti che riducono l'impatto ambientale. Per entrambi, il rimborso arriva fino al 100%

CALCINAIA — Pannolini riutilizzabili e assorbenti lavabili completamente gratuiti. Il Comune di Calcinaia ha deciso di contribuire di tasca propria per incentivare l'acquisto di prodotti eco-friendly in grado di ridurre i rifiuti al minimo indispensabile. Nello specifico, si tratta della possibilità di sostituire a prodotti usa e getta difficilmente smaltibili ma largamente utilizzati, degli equivalenti dalla elevata durabilità.



La prima opportunità è dedicata alle famiglie del territorio comunale che intendono acquistare pannolini ecologici lavabili e riutilizzabili per i bambini a carico che hanno un'età compresa tra gli 0 e i 2 anni. Il contributo per ogni bambino, in questo caso, equivale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto, fino a un importo massimo di 100 euro e comunque fino ad esaurimento scorte.

La seconda occasione, invece, riguarda le donne e le ragazze del Comune che sono interessate all'acquisto di coppette mestruali, assorbenti lavabili o intimo specifico per il ciclo mestruale. Anche in questo caso verrà rimborsato il 100% della spesa, fino a un massimo di 30€ per ogni donna e comunque fino a esaurimento scorte.



Per poter accedere ai contributi e per farne richiesta sarà sufficiente visitare il sito internet istituzionale del Comune di Calcinaia.