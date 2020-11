Queste le parole dell'assessora regionale Nardini, alla notizia dell'approvazione alla Camera del Ddl Zan contro le discriminazioni di genere

CAPANNOLI — "È una bella giornata sul cammino della civiltà, perché la Camera ha approvato il ddl Zan contro l'omolesbobitransfobia, la misoginia e le discriminazioni contro le persone con disabilità - queste le parole di Alessandra Nardini -. Ne sono felice da cittadina, da Assessora della Regione Toscana alle politiche di genere e alla lotta alle discriminazioni e anche da Responsabile del Dipartimento Nazionale Pd sulle disuguaglianze".

"Siamo a metà strada - ha tuttavia ricordato l'assessora regionale -, poiché il testo, arricchito dal lavoro parlamentare, dovrà ora essere approvato dal Senato. Quello di oggi è comunque un risultato molto importante nel percorso verso l'uguaglianza di tutte e di tutti e contro ogni discriminazione. È un voto che supera anche l'insidia dello scrutinio segreto e che arriva dopo settimane in cui abbiamo sentito caricature e strumentalizzazioni vergognose da parte degli esponenti del conservatorismo più retrogrado di questo Paese. Oggi hanno perso, mentre hanno vinto i valori di pari dignità, rispetto e uguaglianza e il principio che nessuno abbia il diritto e la libertà di insultare e discriminare qualcuno per genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità".

"Come Pd - ha concluso Nardini - abbiamo sostenuto con forza e compattezza questa legge, conducendola in salvo attraverso un percorso in Parlamento che ha anche allargato il consenso oltre i soli esponenti di maggioranza, un segnale positivo. Adesso avanti, con decisione, verso l'approvazione al Senato, per continuare a costruire una società più giusta e inclusiva".