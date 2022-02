Marco è diventato sacerdote

Nella cattedrale di San Miniato, il vescovo Migliavacca ha celebrato l'ordinazione di Marco Paoli, capannolese di 38 anni e allievo di don Morello

CAPANNOLI — La parrocchia di San Bartolomeo di Capannoli, da domenica, ha un nuovo sacerdote come membro. Si tratta di Marco Paoli, 38enne originario proprio di Capannoli che, con la celebrazione nella cattedrale di San Miniato, è stato ordinato sacerdote dal vescovo Andrea Migliavacca.



Don Marco, però, pur essendo capannolese e avendo ricevuto i sacramenti e la preparazione dallo storico abate don Morello Morelli, presta il suo servizio a Cerreto Guidi. Da un anno è diacono e ha da poco concluso i suoi studi al seminario di Firenze, grazie all'assistenza del rettore don Gianluca Bitossi.



"Caro Marco, non tenere per te la consacrazione della vita, ma spendila come dono per gli altri - ha detto monsignor Migliavacca durante la celebrazione - ama e ama anche i tuoi nemici, non trattare male nessuno, vivi la pazienza di chi sa accogliere anche le umiliazioni, godi nel condividere e vivere la carità, apriti al servizio gratuito, umile, non giudicare, non condannare nessuno".



"Carissimo Marco, buona vita da prete, da consacrato, quindi con una vita amata e spezzata, condivisa per gli altri", ha concluso il vescovo Migliavacca.