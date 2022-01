Addio a don Morello, abate per quasi 30 anni

Dopo una malattia, scompare Morello Morelli, abate a Capannoli e parroco a Santa Croce. Nella diocesi di San Miniato ha ricoperto molti incarichi

CAPANNOLI — Lo saluta la comunità di Capannoli, ma con essa anche tutte le altre, da Santa Croce a San Miniato e anche Fauglia, con le quali don Morello è entrato in contatto nella sua vita da sacerdote. Oggi, infatti, Morello Morelli è scomparso, dopo una malattia di alcuni mesi.



Nato nel 1939, don Morello è stato ordinato sacerdote nel 1962 ed è stato abate di Capannoli per 28 anni. Proprio per questo, a ricordarlo, è anche la sindaca Arianna Cecchini. "Se n'è andato in silenzio, come del resto era solito fare con i suoi modi garbati, sempre con toni pacati - ha scritto - Lo ricordo con affetto per motivi personali, belli e brutti, che hanno accompagnato la mia vita e lo ricordo con commozione quando al teatro comunale lo salutammo, destinato a Santa Croce, e gli conferimmo la cittadinanza onoraria di Capannoli. Ci mancherai".



Divenuto parroco della Collegiata di San Lorenzo di Santa Croce sull'Arno per 6 anni, è stato poi nominato vicario generale dal vescovo Fausto Tardelli nel 2011. Dall'anno successivo, invece, ha presieduto la Fondazione Madonna del Soccorso di Fauglia, che gestisce la Casa di Riposo e l'Asilo Sant'Anna di Orentano.



Molte le manifestazioni di cordoglio: dalla stessa diocesi di San Miniato e il vescovo Andrea Migliavacca alla Fondazione Madonna del Soccorso, oltre alla Corale di Santa Cecilia di Capannoli.