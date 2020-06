Poste riapre l'ufficio di Santo Pietro

L'ufficio postale della frazione, finora aperto un giorno a settimana, torna ad aprire tutti i giorni a partire da oggi, mercoledì 24 giugno

CAPANNOLI — La comunicazione ufficiale di Poste Italiane sulla riapertura dell'ufficio di Santo Pietro Belvedere è arrivata ieri sera. "In tarda serata - ha fatto sapere la sindaca, Arianna Cecchini - ho ricevuto comunicazione dal Prefetto di Pisa e successivamente da Poste Italiane della riapertura su sei giorni dell'Ufficio Postale di Santo Pietro Belvedere".

L'ufficio postale della frazione torna dunque operativo tutti i giorni a partire da oggi, mercoledì 24 giugno.

"La riapertura è la risposta all'interessamento dell'Amministrazione Comunale da mesi - ha commentato la prima cittadina -, a partire dalla denuncia a Poste Italiane di interruzione di pubblico servizio senza preavviso di inizio marzo (inutile per alcuni consiglieri comunali), è la risposta alla mozione approvata in Consiglio Comunale. Non ho mai sopportato il "cavalcare" temi che stanno a cuore ai cittadini per propria propaganda politica. Noi siamo abituati a lavorare, spesso in silenzio, per il bene della nostra comunità".

"Adesso - ha concluso Cecchini rivolgendosi ai cittadini - dimostriamo a Poste Italiane che quell'ufficio è per noi importante".