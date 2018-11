Vite e storie dietro ai nomi di quei 32 caduti

Dario Martignoni ha completato la ricerca sui soldati cascianesi caduti nella Grande Guerra, restituendo loro ciò che nel tempo si era dimenticato

CASCIANA TERME LARI — 4 novembre 1918 finiva la Grande Guerra, 4 novembre 2018, il ricordo del centenario con tante corone di alloro e tante cerimonie istituzionali.

E’ dovere di tutti ricordare i sacrifici di coloro che sono morti per la Patria, è giusto ricordare il passato anche se doloroso, ed è altrettanto giusto commemorare l’unità nazionale e le forze armate.

Tra le tante corone e celebrazioni, una persona appassionatissima di storia ha trovato un altro modo, di meno effetto ma sicuramente egregio, per onorare coloro che sono morti in nome della Patria.

Si chiama Dario Martignoni, è originario di Milano ed è residente a Casciana Alta da venti anni.

Martignoni ha pubblicato su Facebook, per ogni nome dei 32 caduti nella Grande Guerra e riportati nella lapide apposta al Cimitero di Casciana Alta, alcune notizie: età, residenza, paternità, causa della morte, reggimento di appartenenza.

La ricerca di quelle notizie ha richiesto tanti mesi, tanta pazienza e perseveranza ma alla fine Dario Martignoni ce l’ha fatta, consultando i ruoli matricolari, l'Albo d'Oro dei Caduti della Grande Guerra, il sito Difesa.it e poi altri siti internet.

Quelle poche righe, quel piccolo memorandum, sono cosa preziosissima, perché danno maggiore identità e storia a quei nomi stampati nudi e crudi sulla lapide.

“Non ho incontrato particolare difficoltà – dice Dario Martignoni – in questo lavoro di ricerca, e non mi fermo qui. Continuerò con altre ricerche fino ad avere trovato qualcosa su tutti i soldati ricordati nelle lapidi di tutto il comune, e sto pensando anche a scrivere un libro su di loro”.

Ecco i nomi e le notizie:

Giuseppe Baldanzi di Ferdinando

Soldato del 10° Reggimento Artiglieria da fortezza

nato il 4 giugno 1892 a Lari distretto militare di Livorno

deceduto per infortunio l'11 settembre 1915 nell'ospedale da campo n.008 1° sezione sanità in località Rocchette.

Aveva 22 anni.

Mariano Barbensi di Flaminio

Soldato del 33° reggimento Fanteria della Brigata Livorno,

nato a Lari il 12 maggio 1883, Distretto militare di Livorno,

caduto sul Carso per ferite portate in combattimento il 27 febbraio 1917 all' età di 33 anni.

Gino Bitozzi di Faustino

Soldato del 86° reggimento Fanteria della Brigata Verona;

nato a Lari il 26 ottobre 1895, distretto militare di Livorno,

caduto per le ferite riportate in combattimento il 18 agosto 1915 all'età di 19 anni.

Luogo della morte o di riesumazione Romans T. 757 – Inumato al Sacrario di Redipuglia

Fioravante Caprai di Natale

Soldato dell' 88° Reggimento di Fanteria della Brigata Friuli

nato a Lari il 21 luglio 1893

Deceduto per malattia il 28 luglio 1916 a Livorno all'età di 22 anni.

Augusto Casini di Angiolo

Soldato del 1° Reggimento di Fanteria della Brigata Re

Nato a Lari 24 aprile 1886

Deceduto per malattia il 22 dicembre 1915 all'età di 29 anni in ospedale da campo n.069 -

6° Compagnia Sanità Località “Russiz inferiore”.

Luogo della morte o di riesumazione Russiz – inumato nel Sacrario di Udine

Nello Coltelli di Gaetano

Soldato della 2262° Compagnia mitraglieri

nato a Lari il 28 febbraio 1885

Deceduto il 24 settembre 1918 per malattia nell'ospedale da campo n. 242 -

9° Compagnia Sanità il Località Valproto.

Aveva 33 anni.



Dionisio Dal Canto di Francesco

Soldato del 3° Reggimento Bersaglieri – 3° Battaglione Ciclisti

Nato a Lari il 9 ottobre del 1892

Deceduto per malattia il 24 novembre 1918, all'età di 26 anni.

In ospedale da campo n. 154 - 1° Compagnia di Sanità (Torino) località Villa Velluti, Dolo



Gino Del Cistia di Alfredo

Soldato 2° Rgt Fanteria della Brigata Re

nato a Lari l'8 ottobre 1899

Caduto sul Monte Grappa per le ferite in combattimento il 27 ottobre 1918

Aveva 19 anni.

Guido Del Cistia di Alfredo

Caporale del 111° Reggimento Fanteria della Brigata Piacenza

nato a Lari il 15 marzo 1898

Caduto sul Piave per le ferite in combattimento il 17 giugno 1918.

Aveva 20 anni.

Niccola Donati di Pietro

Soldato del 19° Reggimento di fanteria della Brigata Brescia.

Nato a Lari il 15 settembre 1882

Caduto sul Monte San Michele per ferite in combattimento il 16 agosto 1916.

Aveva 33 anni

Torquato Ferrini di Leopoldo

Soldato del 56° Reggimento Fanteria della Brigata Marche

Nato a Lari il 21 agosto 1887

Caduto sul Monte Sabotino per ferite in combattimento il 1° novembre 1915

Aveva 28 anni.

Attilio Filippeschi di Giuseppe

Soldato del 66° Reggimento Fanteria “Trieste”

Nato il 23 ottobre 1897

Deceduto in ospedaletto da campo per malattia il 15 luglio 1919.

Aveva 21 anni.

Enesto Olinto Gemignani di Angiolo

Soldato del 6° Reggimento Fanteria

nato a CLari il 27 febbraio 1892

Disperso in combattimento in Libia l'8 luglio 1915.

Aveva 23 anni

Adelindo Giovannetti di Serafino

Soldato 3° Reggimento Alpini

Nato a Lari il 20 settembre 1892

Deceduto in ospedale da campo per malattia il 1° maggio 1918

Aveva 25 anni

Giulio Innesti di Gaetano

Soldato 122° Reggimento Fanteria della Brigata Macerata

Nato a Lari il 22 giugno 1882

Deceduto a Lari per malattia l'8 novembre 1918.

Aveva 36 anni

Giuseppe Innesti di Zelindo

Sergente del 146° Reggimento Fanteria della Brigata Catania.

nato a Lari il 16 giugno 1893

disperso sul Piave in combattimento il 15 giugno 1918

Aveva 25 anni

Vespasiano Malfanti di Andrea

Soldato del 3° Reggimento Bersaglieri

Nato a Lari il 5 ottobre 1889

Deceduto per malattia ad Orbetello il 18 ottobre 1918

Aveva 26 anni

Urbino Mancini di Leopoldo

Soldato del 2° Reggimento Genio

nato a Lari il 15 gennaio 1890

Deceduto per malattia a Lari il 27 marzo 1917

Aveva 28 anni

Giovanni Michelucci di Francesco

Soldato del 97° Reggimento Fanteria della Brigata Genova (97° e 98° Reggimento)

Nato a Lari il 9 febbraio 1891

Deceduto per malattia in prigionia l'1 aprile 1918

Aveva 28 anni

Carlo Neri di Emilio

Caporale del 128° Reggimento Fanteria della Brigata Firenze (127° e 128° Rgt.)

Nato a Lari il 12 settembre 1893

Deceduto per malattia in prigionia il 27 dicembre 1917

Aveva 23 anni

Giuseppe Niccolai di Ulisse

Soldato del 125° Reggimento Fanteria della Brigata Spezia 125° e 126° Rgt.)

Nato a Lari il 2 maggio 1889

Deceduto per malattia a Santa Maria Capua Vetere il 14 dicembre 1915

Aveva 26 anni

Virgilio Niccolai di Luigi

Soldato del 4° Reggimento Genio

nato a Lari il 20 ottobre 1883

Deceduto per malattia a Verona il 26 agosto 1915

Aveva 31 anni

Augusto Perini di Agostino

Soldato del 205° Reggimento Fanteria della Brigata Lambro (205° e 206° Rgt.)

nato a Lari il 22 ottobre 1881

Disperso in combattimento sul Monte San Marco il 16 maggio 1917.

Aveva 36 anni

Pasquino Rossi di Luigi

Soldato della 52° Batteria Bombardieri

Nato a Lari il 24 maggio 1890

Caduto nel Medio Isonzo per le ferite riportate in combattimento l'8 luglio 1917

Aveva 27 anni

Luogo della morte (o di riesumazione) Prelli - Sepolto nel Sacrario di Oslavia

Cesare Rosteni

Soldato del 122° Reggimento Fanteria della Brigata Macerata (121° e 122° Rgt.)

Nato a Pisa il 9 novembre 1883

Caduto sul Carso per ferite riportate in combattimento l' 11 novembre 1915

Aveva 32 anni

Amedeo Sartini di Casimiro

Soldato del 68° Reggimento Fanteria della Brigata Palermo

Nato a Lari il 18 settembre 1886

Deceduto per malattia in prigionia il 24 dicembre 1917

Aveva 31 anni

Amerigo Sartini di Casimiro

Soldato del 6° Reggimento Bersaglieri

nato a Lari il 2 marzo 1882

Caduto sul Medio Isonzo per le ferite riportante in combattimento il 17 maggio 1917

Aveva 35 anni

Sepolto nel Sacrario di Oslavia

Antonio Sonetti di Santi

Sergente del 88° Reggimento di Fanteria della Brigata Friuli

nato a Lari il 17 gennaio 1890

Caduto sul Monte Rombon per le ferite riportate in combattimento il 25 ottobre 1917.

Aveva 27 anni

Luogo della morte o riesumazione Plezzo (Slovenia) – Inumato nel Sacrario di Caporetto

Giovanni Sonetti di Antonio

soldato del 209° Rgt. Fanteria della Brigata Bisagno

Nato a Lari il 4 maggio 1894

Caduto in combattimento per le ferite riportate nella battaglia del Monte Bisagno

il 30 maggio 1916. Aveva 22 anni

Giuseppe Tardi di Domenico

Soldato del 1° Reggimento Granatieri

Nato a Lari il 28 ottobre 1896

Deceduto per malattia a Treviglio il 30 ottobre 1918

Aveva 22 anni

Livio Tardi di Emilio

Soldato del 66° Reggimento di Fanteria della Brigata Valtellina

Nato a Lari il 10 novembre 1897

Deceduto per malattia nello ospedaletto da campo n.119 il 16 novembre 1918

in località Mirano (sezione inferiore lazzaretto)

Aveva 21 anni

Lorenzo Volpi di Vincenzo

Soldato del 33° Reggimento Fanteria della Brigata Livorno

nato a Lari il 10 agosto 1884

Disperso in combattimento ad Oslavia il 15 novembre 1915

Aveva 31 anni