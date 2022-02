Campana del vetro rotta, scatta la polemica

Alle Quattro Strade una cittadina lamenta l'impossibilità di gettare il vetro nella campana della frazione: "Spero che venga sostituita quanto prima"

CASCIANA TERME LARI — Nella frazione di Quattro Strade, nel Comune di Casciana Terme Lari, una cittadina ha segnalato il guasto della campana del vetro collocata davanti alla chiesa, richiedendone la sostituzione.



"Alle Quattro strade, in via Giolitti, siamo con la campana del vetro rotta da diversi giorni. Invece di cambiarla, c'è stato messo un cartello di carta con scritto di non buttare il vetro perché è rotta - ha spiegato - se devo usare la macchina per buttare il vetro, non mi reco nella prossima campana vicina, ma lo scarico davanti il Comune, però ci metto un biglietto sopra".



"Mi piacerebbe molto farlo, ma purtroppo sono una persona civile - ha concluso - quindi, con la speranza che questo messaggio arrivi a chi di dovere, chiederei cortesemente la sostituzione della campana di vetro".



"Stop degrado!" è una rubrica di QUInews Valdera, i lettori possono inviare segnalazioni con foto su ciò che ritengono situazioni di degrado inaccettabili. Le segnalazioni posso essere fatte sia via mail, a valdera@quinews.net, sia tramite i canali social o al numero Whatsapp 331.7500733.