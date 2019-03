Centrosinistra compatto per Mirko Terreni

Partito Democratico, Liberi e Uguali, Partito Socialista Italiano e la lista Per Una Svolta in Comune sostengono il sindaco uscente

CASCIANA TERME LARI — Il Partito Democratico, Liberi e Uguali, il Partito Socialista Italiano e la lista Per Una Svolta in Comune hanno raggiunto un accordo per costruire una lista civica unitaria di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del Comune di Casciana Terme Lari a sostegno della candidatura a sindaco di Mirko Terreni.

"Le forze del Centrosinistra e della Sinistra - si legge in una nota inviata dal candidato- si presentano per la prima volta, su questo territorio, unite per governare insieme il Comune lasciandosi dietro alle spalle quello che le ha divise in passato ma avendo davanti agli occhi un progetto comune per le cose da fare insieme nell’interesse del nostro splendido territorio e dei suoi cittadini".

"Occorre ripartire dalle parole chiave dalla tradizione progressista della Toscana per rinnovare la nostra comunità - aggiunge Terreni- Democrazia, Libertà, Lavoro, Inclusione, Tolleranza, Antirazzismo, Solidarietà, Trasparenza, Partecipazione e Laicità delle Istituzioni, fondamenti della Carta Costituzionale nata dalla Resistenza. La lista sarà la casa di tutti coloro che si riconoscono in questi principi e che vogliono mettere al centro dell’azione politica la partecipazione democratica per portare avanti una proposta che restituisca ai cittadini il protagonismo nelle scelte pubbliche: un “Progetto Comune” che guardi ai bisogni collettivi per trovare le soluzioni ai problemi del nostro territorio".

"Per questo - prosegue la nota- le forze progressiste del nostro comune intendono chiedere a tutte le cittadine e i cittadini e in particolare ai giovani di collaborare e costruire insieme un programma di governo per Casciana Terme Lari, per affrontare insieme i temi del lavoro, del diritto alla casa, del diritto alla salute, dell’istruzione pubblica, dell’ambiente, dell’efficienza dei servizi e dei diritti civili.

“Ringrazio tutte le componenti di questa lista per il sostegno alla mia candidatura – conclude il candidato sindaco Mirko Terreni - uniti da questi valori inizieremo una campagna di ascolto nel territorio, per costruire e condividere con tutti coloro che vorranno partecipare il programma di governo per i prossimi 5 anni”.