Cerimonia con nuova piazza per il XXV Aprile 2019

Celebrazione della ricorrenza e inaugurazione di piazza Vittorio Veneto nel doppio appuntamento per la festa della Liberazione d'Italia

CASCIANA TERME LARI — Quest'anno la cerimonia del XXV Aprile organizzata dall'amministrazione comunale di Casciana Terme Lari prevede un doppio appuntamento e l'inaugurazione di una nuova piazza.

Si comincia domani, mercoledì 24 aprile 2019 alle 15.30 con il raduno e la deposizione della corona di alloro presso la Chiesina di San Rocco a Usigliano, deposizione di corona di alloro al monumento dei caduti a Ceppato alle 16, raduno in piazza della Vittoria e deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti a Ceppato alle 16.30, per concludere la giornata con il raduno presso il campo degli eroi a deposizione di omaggio floreale al monumento dei caduti in località Fichino alle 17.

Giovedì 25 aprile, giorno della Liberazione, la cerimonia riprenderà alle 9.30 con la deposizione di un omaggio floreale al monumento di Gino Bonicoli in località Fichino, raduno in piazza Garibaldi a Casciana Terme e deposizione di omaggio floreale alla lapide in memoria di Lanciotto Gherardi e a seguire deposizione di corona di alloro al monumento ai caudti alle 10.15.

Alle 11 la cerimonia riprenderà a Lari col raduno in piazza Matteotti e deposizione di corona di alloro al monumento ai caduti, con il corteo fino alla piazza Divisione Acqui e deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti.

Le due giornate si concluderanno a Perignano, con il raduno in piazza della Chiesa, corteo e inaugurazione di piazza Vittorio Veneto con la deposizione di corona di alloro al monumento.

Le celebrazioni saranno accompagnate dalla filarmonica “Giacomo Puccini” di Palaia.