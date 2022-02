Lavoratori contro l'appalto alla cooperativa

L'Usb annuncia un presidio: "Azienda della logistica 'crea' cooperativa e appalta alcune lavorazioni per risparmiare sul costo del lavoro"

CASCIANA TERME LARI — Monta la protesta fra i lavoratori della Lapi Logistica di Perignano, società che si occupa di trasporti e servizi anche per multinazionali come Vitesco e Leonardo. A suscitare malumori e preoccupazioni è il subentro di una cooperativa per la gestione in appalto di alcune lavorazioni. Una cooperativa che - secondo quanto riferito dal sindacato Usb Livorno settore logistica - sarebbe stata creata dalla stessa famiglia titolare dell'azienda.

"A questa cooperativa - hanno spiegato dall'Unione sindacale di base - sono state affidate progressivamente diverse lavorazioni precedentemente svolte direttamente dalla Srl. Tutto ciò, questa è la nostra considerazione, per abbattere notevolmente il costo del lavoro e risparmiare sulla pelle dei lavoratori. Inoltre vi è una totale promiscuità tra i servizi affidati all’ente appaltante e quelli in capo alla cooperativa tanto che non è dato sapere quali siano quelli affidati ad uno o all’altro soggetto".

"Alcuni mesi fa ai dipendenti Lapi Logistica è stato imposto, di fatto, il passaggio nella cooperativa - raccontano ancora dal sindacato -. Un passaggio dal CCNL trasporti e logistica a quello delle cooperative sociali. I lavoratori che si sono rifiutati sono stati messi in cassa integrazione e arrivano segnali preoccupanti circa il loro futuro. La dirigenza sta costruendo, con il pretesto della crisi Covid, il terreno per il loro licenziamento. Alcuni di loro sono dipendenti storici che svolgono le proprie mansioni da circa 20 anni".

Ma le criticità non sono finite qui. "La nostra organizzazione ha recentemente inviato un esposto dettagliato alla direzione nazionale e regionale dell’INPS. Sembra che le mansioni svolte da alcuni dipendenti Lapi in cassa integrazione siano attualmente affidate a personale della cooperativa (addirittura anche alcuni stagisti). Un modo per eludere le normative attuali in fatto di ammortizzatori sciali. Nei mesi scorsi sono stati inviati anche alcuni esposti alla ASL medicina del lavoro circa la sicurezza interna all’azienda a seguito di un incidente che ha visto protagonisti alcuni operai della manutenzioni caduti da un solaio mentre svolgevano alcune operazioni. Anche l’Ispettorato del lavoro è stato sollecitato più volte e sono state eseguite alcune ispezioni".

Per questi motivi l'Usb ha deciso di organizzare un primo presidio di fronte alla Lapi Logistica di Perignano, in via Sicilia 127, per le 12 di venerdì 4 Febbraio dalle ore 12.