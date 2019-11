"Meno male ci sono sindaci come Franconi"

Sul caso della mancata sede alla onlus Chez Nous Le Cirque, Alessandra Nardini elogia il sindaco di Pontedera e accusa di cinismo il Comune di Cascina

CASCINA — "Sono già intervenuta sull'incredibile vicenda del diniego di spazi adeguati, e già individuati, alla cooperativa cascinese Chez nous ...le cirque! - queste le parole della consigliera regionale del Pd, Alessandra Nardini -, che offre un servizio di clown-dottori a diversi ospedali della Toscana ed è attiva da anni in progetti di inclusione di ragazze e ragazzi con disabilità.



Da cascinesi di destra e di sinistra sono arrivate varie prese di posizione a favore di questa bella realtà, ma a nulla sono valse contro il cinismo di Ceccardi e Rollo decisi, con protervia, a giustificare anche con bufale un preciso disegno politico: si vedano la farsa dell'iter non corretto e della mancata richiesta edilizia, recentemente sbugiardata dalla cooperativa stessa e a cui è stato dato risalto dal Fatto Quotidiano.



Per fortuna ci sono sindaci di ben altra stoffa, come il pontederese Matteo Franconi, che ha dichiarato come Pontedera sia pronta, in accordo con "Chez nous" a farsi carico di individuare un'area adeguata. Bravo Sindaco!"