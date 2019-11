Nasce un centro benessere yoga e ayurveda

Il centro, a Ponsacco, ha l’ambizione di diventare uno dei poli olistici di tradizione Yoga e Ayurveda più importanti d’Italia

PONSACCO — A Ponsacco sta venendo alla luce il Centro Benessere Yoga e Ayurveda del Centro Studi Bhaktivedanta (CSB) che ha l’ambizione di diventare uno dei poli olistici di tradizione Yoga e Ayurveda più importanti d’Italia.

I lavori sono quasi terminati e la struttura, che sarà inaugurata domenica 3 novembre, diventerà subito operativa mettendo a disposizione del territorio le conoscenze e i trattamenti della “scienza della vita” dell’India antica, aprendo un dialogo tra Oriente e Occidente, tra culture ed esperienze, tradizione e contemporaneità.

"Le discipline Yoga e Ayurveda prevedono un approccio globale alla vita, che tiene conto dei diversi piani antropologici che compongono l’essere umano e dello stile di relazione che ha con se stesso, con gli altri e con il mondo – afferma Marco Ferrini, fondatore e attuale presidente del CSB -. Solo considerando tutti questi fattori e dunque la persona nella sua totalità, è possibile ambire a raggiungere un benessere totale. Questo nuovo progetto del CSB nasce per rispondere alla sempre più pressante domanda di cura delle persone che hanno capito che la vera salute non può essere solo quella del corpo fisico".



Grazie alla visione e alla dedizione quarantennale di Marco Ferrini, il Centro Studi Bhaktivedanta - associazione non profit riconosciuta e di promozione sociale - oggi offre un’articolata gamma di programmi formativi e trattamenti finalizzati al benessere integrale della persona che spaziano dallo studio delle scienze tradizionali dell’India alla formazione per insegnanti yoga, da lezioni di yoga per tutti all’esperienza della meditazione, dal counseling relazionale all’alimentazione consapevole, fino, ora, alle pratiche complementari con trattamenti ayurvedici e naturopatici.



Il Centro Benessere Yoga e Ayurveda è coordinato dal dipartimento di Yoga e Ayurveda del CSB che da anni collabora con la Dev Sanscrity University di Haridwar, una delle più prestigiose università indiane specializzata nella ricerca e nella diffusione del millenario ed “essenziale” sapere vedico.



Le discipline Yoga e Ayurveda, la cui integrazione ha una storia consolidata, sono le protagoniste di questo nuovo progetto, che erogherà agli associati pratiche e percorsi personalizzati.

Il Centro Benessere è dedicato alle persone che ricercano una cura integrale di sé puntando alla riarmonizzazione dei diversi livelli antropologici di corpo, mente e anima. Chi desidera trovare benessere e salute ha ora la possibilità di sperimentare i principi della cura preventiva fondati sull'autentica tradizione filosofica e spirituale dello Yoga e dell'Ayurveda.

Il team del Centro Benessere è composto da docenti formati da Marco Ferrini e riconosciuti dalla Dev Sanskriti University di Haridwar, da consulenti e specialisti in scienze applicate all’Ayurveda (vaidya), da professionisti della salute e operatori occidentali qualificati nelle specifiche discipline.

Il Centro Benessere ospita spazi dedicati alla pratica yoga e sale per trattamenti ayurvedici e naturopatici, in un ambiente di 400 metri quadrati arredato in maniera sobria e funzionale.

Integrato nel campus CSB, il nuovo Centro Benessere offre la possibilità di alloggio presso la guest house “Shanti Ashrama” e di vitto grazie a Cucina per l’Anima che prepara pasti di alta cucina ayurvedica, vegetale e naturale.



Domenica 3 novembre 2019 si terrà l’inaugurazione del nuovo Polo Benessere, a partire dalle 10, con ingresso al Campus CSB da via Manzoni 9/A. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Ponsacco, è a ingresso libero e gratuito previa prenotazione sul sito www.centrostudi.net

Per questa occasione, bonus e pranzo a buffet per tutti i partecipanti.