"Grillaia, dopo 22 anni ancora nessuna soluzione?"

Situazione della ex discarica, centrodestra della Valdera critico nei confronti del sindaco Tarrini e della Regione Toscana

CHIANNI — Sulla situazione della ex discarica della Grillaia nel territorio comunale di Chianni è intervenuto con una nota il Centrodestra della Valdera, composto da Paolo Bandecca, Matteo Arcenni, Matteo Bagnoli, Nico Giusti, Daniele Ranfagni, Giorgio Petralli e Dino Guiggi.

"Sono giorni e settimane che in molti stanno intervenendo su questo buco nero del nostro territorio. L’ultimo in ordine cronologico è stato il sindaco di Chianni, Giacomo Tarrini. In ogni dichiarazione rilasciata alla stampa, tutti i sindaci si dichiarano contrari alla riapertura ma poi con il cappello in mano vanno a chiedere aiuto alla Regione Toscana. Una vera e propria assurdità, chiedere una mano a chi politicamente è responsabile di tutto questo. Se oggi siamo in questa situazione, la responsabilità politica e non solo, è di quella sinistra che amministra la Regione e che ha fatto diventare la Valdera la pattumiera della toscana. Di chi dal 1998 ad oggi non ha controllato o ha fatto finta di nulla sulla vicenda discarica di Chianni. Come è possibile che dopo 22 anni non si sia trovata una soluzione?".