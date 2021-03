​La papaya, ecco come si mangia

Non tutti però lo conoscono i vari modi per mangiare la papaya e qui di seguito vi spieghiamo tutti i passaggi per gustarlo.

TOSCANA — La papaya è un frutto esotico classico che può avere diverse forme e dimensioni, un frutto dalle tante proprietà, ricchissimo di minerali e vitamine che può essere gustato in mille modi diversi.

Quali sono le parti della papaya che si mangiano

Solitamente la papaya viene consumata come un semplice frutto, cioè si toglie la buccia e si gusta tagliata a fette. Ma sono ben tre le parti commestibili del frutto. Ci sono le foglie, che si utilizzano fresche per dei piacevoli infusi e che fanno molto bene a stomaco ed intestino. Come si può notare anche sulla pagina web dedicata alla papaya Fratelli Orsero, i benefici per l’apparato gastrointestinale e non solo sono veramente numerosi. Poi ci sono i semi che possono essere ingeriti come degli integratori naturali, meglio se insieme mangiati insieme ad un cucchiaino di miele visto che il loro gusto è molto amaro. Si possono anche far esiccare e poi macinare al posto del pepe per insaporire piatti salati come carne e pesce. Ed infine c’è anche la polpa, la più apprezzata da tutti che viene utilizzata sia come frutto spezza fame che tagliata a pezzetti per una macedonia più ricca. Ma è ottima anche come contorno per accompagnare dei piatti di carne, per insaporire le insalate oppure per fare degli ottimi e salutari centrifugati, magari accostati al mango.

Come mangiare la papaya



Innanzitutto, per chi non conosce molto bene la papaya come frutto da portare a tavola, potrebbe essere difficile pulirla e tagliarla.

Bisogna togliere la buccia con un coltello stando attenti a non rovinare la buccia, poi sciacquare il frutto sotto l’acqua corrente fredda e asciugarlo con della carta assorbente.

Appoggiare la papaya su un tagliere e dividerla a metà, subito dopo con un cucchiaio eliminare tutti i semi e i filamenti che potrebbero esserci. A questo punto si può tagliare a listarelle, a dadini o a spicchi per poi consumarlo in modo più desiderato.

I centrifugati o frullati sono perfetti per la papaya. Oltre ad abbinarla al mango si può provare anche con le fragole oppure, per addolcirlo e usare gli ortaggi, è ottimo anche il connubio papaya-carote.

Un’idea salata per proporre la papaya è l’insalata di pollo esotica, che prevede del pollo cotto alla piastra e tagliato a cubetti insieme alla papaya, avocado ed erbe aromatiche, da condire con sale, pepe e limone.

Da provare inoltre anche al posto del melone per un piatto classico estivo, cioè melone e prosciutto crudo, un gusto magari più insolito, ma davvero gradevole!



Dopo aver imparato tutte le nozioni importanti di questo frutto esotico, potete acquistarlo e presentarlo a tavola sia in piatti dolci che quelli salati per assorbire tutti i suoi benefici e nutrienti.