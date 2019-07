Artinsolite ospita la Compagnia della Fortezza

In seno alle celebrazioni per i 30 anni della compagnia teatrale del carcere di Volterra, Lajatico sarà location di una mostra e di una installazione

LAJATICO — Dal 5 luglio al 15 settembre continua il viaggio dei #trentannidifortezza, progetto speciale triennale iniziato lo scorso anno, durante il quale l'universo della Compagnia della Fortezza si da forza propulsiva di una serie di azioni artistiche, di incontro, di ricerca e di studio.

Il primo doppio appuntamento con le iniziative di quest'anno è a Lajatico, all'interno di Artinsolite 2019.

Venerdì 5 luglio, alle 21,45, il centro storico del borgo farà da sfondo all’installazione urbana Luoghi Comuni Reloaded, ispirata alla prima realizzazione di Luoghi Comuni di Armando Punzo nel 1988, concept di Armando Punzo, riallestimento di Alessandro Marzetti con il team creativo del Laboratorio "Le parole lievi" degli utenti del Centro di Salute Mentale di Volterra e la cura di Cinzia de Felice.

In contemporanea, nel Chiasso Dorfles/Piazza Vittorio Veneto e nel Chiasso di Via G. Matteotti 22, sarà inaugurata Family Circus – Storia Di Una Famiglia Teatrale, mostra fotografica di Claudio Gaiaschi (assistenti Andrea Berselli e Nico Rossi, art director Cinzia de Felice) sulla storia della Compagnia della Fortezza di Volterra, 27 immagini in bianco e nero scattate in analogico con la tecnica del banco ottico.