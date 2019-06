GIADIL a "11 Lune" con novità per i giovani

Mobilità quotidiana e normalità degli spostamenti sono il vero settore in evoluzione e l’azienda di noleggio della Valdera ha proposte per tutti

PONSACCO — Giadil, azienda della Valdera di noleggio a lungo termine di veicoli, ha deciso di sostenere l’apertura verso un pubblico di privati più giovane e aperto alle innovazioni che regalerà molte soddisfazioni.

Tutto inizia dalla Toscana, territorio in cui l’Azienda sperimenta nuove opportunità per poi estenderle su tutto il territorio nazionale. Giadil, che ha sede a Ponsacco, Livorno, ed una anche a Milano, di recente si è fatta promotrice di un noleggio personalizzato e vantaggioso per i suoi clienti più giovani che possono scegliere un’ottima alternativa all’acquisto per la loro prima auto.

La nuova proposta di Giadil è rivolta ai “new drivers”, giovani neo patentati che possono così realizzare un primo passo di indipendenza con il noleggio dell’auto desiderata nel corretto rispetto delle norme burocratiche imposte. I loro genitori, grazie a questa nuova formula, non dovranno più far fronte a nuovi acquisti e spese impreviste per i loro figli.

Giadil sarà vicina al proprio pubblico nel mese di luglio grazie alla rinnovata partnership con Fondazione Peccioliper, in occasione di 11Lune, la rassegna che ospita grandi nomi del teatro e della musica. Saranno presenti cantanti come Max Gazzè e Patty Pravo, per poi proseguire con serate di danza che vedranno Lorella Cuccarini come madrina d’onore. Ci saranno, poi, interventi come quello dell’attore Filippo Timi, reduce dal grande successo de “I delitti del BarLume” serie tv tratta dai romanzi di Marco Malvaldi.

Come per la precedente kermesse, Pensavo Peccioli, l’azienda della Valdera, sarà presente con un veicolo 100% elettrico, una BMW i3, per rinnovare l’impegno di un approccio etico e ambientale volto alla sostenibilità. Giadil in questi giorni è riconoscibile in zona grazie ai test effettuati con i propri clienti con la novità del settore, Audi E-tron.

Giadil, con il noleggio a lungo termine, è in grado di offrire proposte di mobilità per tutti: dalle microcar per gli adolescenti, alle moto e scooter, a qualsiasi tipologia di vettura, compresi i veicoli commerciali di ogni tipologia.

Giadil Consulting srl è in Via G. Da Verrazano, 15 a Ponsacco (PI)