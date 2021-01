Internet, problemi di connessione in piccoli paesi

I disagi resi noti dal sindaco e dai residenti di Lajatico troveranno voce grazie ad una interrogazione in Consiglio Regionale

LAJATICO — In alcune zona della Toscana la connessione internet resta ancora difficile. Recentemente i disservizi sono stati segnalati a Lajatico.

Del caso si è occupata la consigliera regionale leghista Elena Meini, che assieme al suo gruppo, presenterà in Consiglio una interrogazione:"Il caso di Lajatico- spiega Meini - è oltremodo significativo di una situazione che è inconcepibile tuttora esista nell'evoluto 2021."

"Oltretutto, con l'adozione della didattica a distanza diversi studenti residenti in loco, rischiano di non poter seguire in modo continuativo le lezioni, compromettendo il loro regolare percorso d'istruzione; ma i disagi colpiscono pesantemente anche le piccole imprese e gli uffici pubblici."