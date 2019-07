Trovata morta in casa, indagini in corso

Il drammatico ritrovamento ieri mattina. La donna, straniera di circa 45 anni, aveva da tempo acquistato la casa per le sue vacanze in Toscana

LAJATICO — Ieri mattina una donna di circa 45 anni, originaria del nordeuropa, è stata trovata morta nella sua abitazione sulle colline, casa che aveva acquistato da tempo per le sue vacanze in Toscana.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale di Pisa per l'autopsia. Tra le ipotesi sulle cause della morte non si esclude un gesto volontario.