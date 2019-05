Landini e Rossi a Pontedera, i piaggisti sul tetto

Occupato il tetto del “palazzo blu” di fronte alla Piaggio. La protesta dei lavoratori e delle lavoratrici con contratto a termine non si ferma

PONTEDERA — Questa mattina gli ex lavoratori con contratto a termine della Piaggio hanno deciso di salire sul tetto della sede Asl medicina del lavoro che si trova proprio di fronte ad uno degli ingressi dello stabilimento Piaggio. Un luogo simbolo per tutti gli operai della Valdera, tra il magazzino ricambi, lo stabilimento Sole Spa e la ex fabbrica TMM adesso chiusa. Sono saliti sul tetto oggi, non a caso, perché al Teatro Era è in programma un congresso della Cgil, con presenti Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, ed Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.

Sul tetto hanno srotolato uno striscione con la scritta "Dopo anni di lavoro e sacrifici lasciati a casa senza pietà. La nostra battaglia non si ferma". Assieme allo striscione anche le bandiere dei sindacati Uil-Uilm e Usb.



Un gesto forte che ha come obiettivo quello di ribadire ancora una volta che "i precari storici non hanno nessuna intenzione di essere lasciati fuori dal percorso di assunzioni".

"Dopo anni di lavoro in fabbrica - ribadiscono da Usb Piaggio, Pisa e Livorno - hanno diritto ad essere richiamati. La Piaggio rispetti gli accordi presi e faccia un passo indietro".



Nei prossimi giorni sono previsti alcuni incontri sindacali importanti per il futuro dello storico stabilimento di Pontedera. Il 13 maggio si discuterà la richiesta di aprire nuovamente una procedura di mobilità volontaria, il 21 maggio l’ennesimo incontro in Confindustria per il rinnovo del contratto integrativo.

"Come Unione Sindacale di Base - commentano dal sindacato - siamo al loro fianco in questa vertenza fin dal primo giorno. Oggi invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici a portare la loro solidarietà sotto il palazzo dell’Asl. Non scenderemo fino a quando non avremo delle risposte certe da parte della dirigenza Piaggio".

"Anche al governatore Rossi, presente oggi a Pontedera, chiediamo di prendere una posizione chiara in questa vicenda. La Piaggio ha ricevuto, e sta ancora ricevendo, numerosi finanziamenti pubblici, è giusto che non abbia nessuna responsabilità nei confronti di chi, per anni, ha lavoratori all’interno dello stabilimento ed oggi si ritrova escluso? Non è nostra intenzione incentivare una “guerra” tra vecchi e nuovi lavoratori. Inserire un criterio nelle assunzioni tutela tutti, anche chi oggi si trova ad entrare a lavoro per la prima volta. E’ proprio permettendo all’azienda di scegliere chi assumere senza nessun parametro che si scatenerà una pericolosa competizione tra lavoratori".

In questa partita si inserisce anche la questione delle trasformazioni da part-time verticale a tempo pieno. "Sono ancora circa 100 i lavoratori che aspettano di essere confermati - dicono in proposito dall'Usb -. Alcuni di loro hanno scelto di unirsi alla protesta per rivendicare un principio semplice quanto sacrosanto. Ad ogni uscita ci deve essere una trasformazione. Per ogni lavoratore che decide di andare in pensione la Piaggio deve intervenire assumendo a tempo pieno un operaio part-time. E’ ora di dire basta al giochino delle percentuali e alle trattative al ribasso".