Castelfalfi, si cercano oltre 60 dipendenti

La tenuta è alla caccia di decine di lavoratori tra cuochi, addetti alle pulizie e manutentori. Il doppio appuntamento è nella prossima settimana

MONTAIONE — A Castelfalfi la nuova proprietà è alla ricerca di 63 dipendenti da distribuire tra le diverse mansioni per la prossima stagione lavorativa. Nel dettaglio, ci sono un posto per la Spa, due posti per la manutenzione, 4 nel front office e altrettanti per le piscine, 10 per le pulizie, 20 in cucina e 22 per il servizio food & beverage.



La famiglia Sri Prakash Lohia, che lo scorso anno ha acquisito la proprietà della tenuta, è intenzionata a riaprire ad Aprile e, come riportato da Il Tirreno, il 17 e il 18 Febbraio proprio a Castelfalfi accoglierà i candidati che potranno presentare il curriculum e confrontarsi con i dipendenti già assunti.



La selezione su due giorni, per la quale è comunque già possibile inviare una mail all'indirizzo job@castelfalfi.it, è un evento che già negli anni passati si era tenuto. E che la nuova proprietà, anche grazie al lavoro dell'amministratore delegato prescelto, Mounir Housseini, ha deciso di portare avanti.



Sul sito del resort, viene specificato che, oltre alla possibilità di contattare l'azienda, gli orari dei due open day sono dalle 10 alle 17 per giovedì 17 e dalle 10 alle 16 per venerdì 18 Febbraio.