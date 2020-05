Muore medico che ha lavorato a Empoli e Pontedera

Coronavirus, Bocelli: «Ho scoperto di essere positivo e mi sono tuffato in piscina»

Dall'Ausl nord ovest cordoglio per la prematura scomparsa della dottoressa che ha affrontato una malattia: "Grande professionista e donna solare"

PONTEDERA — La comunità sanitaria ma anche i tanti pazienti curati, sia nell'empolese che in Valdera, piangono la morte di Linda Balagi, scomparsa a 66 anni, dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest, e in particolare con il dipartimento di Emergenza e Urgenza -118 area sud, ha espresso il cordoglio per la prematura scomparsa di Balagi.

"Dopo aver affrontato con coraggio e una forza straordinaria la lunga malattia - hanno detto dall'azienda sanitaria - Linda ci ha lasciato oggi a Pontedera, dove era ricoverata".

Linda Balagi

Balagi, medico del 118, prima aveva lavorato a Empoli per poi trasferirsi in Valdera dove prestava servizio sull'auto medica: "Era una grande professionista - hanno detto da Ausl - una donna solare e vivace, capace di instaurare un ottimo rapporto con colleghe e colleghi. Alla famiglia, in particolare al figlio Andrea Battini, infermiere del 118, giungano le sentite condoglianze da parte della Direzione aziendale, del dipartimento di Emergenza e Urgenza e di tutti i colleghi del 118".