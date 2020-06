Forcoli, la Casa di Riposo è libera dal Covid

Coronavirus, Zangrillo: «Una seconda ondata? Non ha senso parlarne, è come dire a Milano a dicembre nevica»

La buona notizia:"La struttura non ha più ospiti ammalati e anche gli operatori sono tutti completamente guariti e in servizio"

PALAIA — La Casa di Riposo di Forcoli è libera dal Covid. La buona notizia è arrivata in serata con un comunicato congiunto di Fondazione, Usl e Comune:

"La Fondazione Casa di Riposo della Parrocchia di San Frediano in Forcoli Onlus, l’Azienda Usl Toscana Nord ovest e il Comune di Palaia comunicano che l’accordo per la trasformazione della struttura socio-sanitaria in “Struttura per ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19”, si è risolto in anticipo, vista la completa guarigione degli ospiti della casa di riposo."

"Il percorso avviato nel mese di aprile con l’emergere dei primi casi positivi al Covid 19, è stato difficile e doloroso ed il superamento delle difficoltà è stato possibile grazie alla piena collaborazione tra Enti, alla costante presenza delle Istituzioni ed alla abnegazione del personale sia della Azienda Usl che della Fondazione per l’impegno e la professionalità dimostrata nell’affrontare questa emergenza.

Oltre agli ospiti, anche gli operatori risultano tutti completamente guariti e di nuovo in servizio."

Gli ospiti hanno ricominciato a uscire ed i loro ritmi giornalieri stanno tornando alla normalità.

L’azienda USL ha provveduto alla sanificazione finale degli ambienti e la Fondazione è in attesa della definizione dei protocolli previsti dalla Regione per la regolamentazione delle visite dall’esterno in modo da riavvicinare le famiglie ai propri cari."