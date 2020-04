Covid, nelle RSA della Valdera sei deceduti

Nel nostro territorio ci sono dodici Residenze Sanitarie Assistenziali ed i decessi fino a ora sono stati sei. La situazione Comune per Comune

PONTEDERA — Il Coronavirus sta sconvolgendo la vita di tutti ma quelli più a rischio sono gli anziani, in particolare quelli ospiti nelle Residenze sanitarie assistenziali. In Lombardia la Guardia di Finanza indaga sulle morti avvenute al Pio Albergo Trivulzio e anche la Procura di Pisa sta valutando se avviare un'inchiesta sulla gestione di alcune RSA del territorio.

Da quando il governatore Rossi ha disposto test a tappeto in tutte le RSA della Toscana, nel territorio di competenza della Asl Toscana nord ovest (province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara) sono stati effettuati più di 1.600 tamponi e circa 1.000 test sierologici. Sono stati così individuati 302 ospiti e 109 operatori positivi, per un totale di 411 persone. I decessi sono stati 63 tra i degenti.

Vediamo la situazione nelle dodici RSA della Valdera.

In totale si sono registrati ad oggi sei decessi, tre nella RSA Leoncini a Pontedera e tre nella casa di riposo di Forcoli.

Gli anziani positivi sono meno di 40: 19 nella Leoncini, 17 nella casa di riposo di Forcoli e uno sospetto (manca la verifica del secondo tampone, hanno spiegato da Ausl) alla RSA Giampieri di Ponsacco.

Le RSA sono così divise: tre a Pontedera (RSA Leoncini, Villa Sorriso e San Giuseppe), due a Calcinaia (RSA Sorelle Migliorati e Cottolengo) e Casciana Terme Lari (RSA Belvedere e RSA Casciana Terme) e una Palaia (RSA Forcoli), Chianni (casa famiglia), Buti (RSA I Maggi), Ponsacco (RSA Giampieri) e Capannoli (RSA SS Annunziata per malati psichici).

Peccioli, Terricciola, Bientina e Lajatico non hanno sul territorio strutture che ospitano anziani.

La situazione più delicata si vive in due strutture: nella casa di riposo di Forcoli e nella RSA Leoncini in piazza della solidarietà a Pontedera.

Nella casa di riposo di Forcoli ci sono stati tre decessi. I positivi sono 25, di cui 17 ospiti. Anche nella RSA Leoncini ci sono stati tre decessi di persone Covid-positive. L'ultimo decesso risale a oggi. I positivi al virus totali al momento sono 19.

Sempre a Pontedera nella RSA San Giuseppe non ci sono positivi. A Villa Sorriso tutti gli ospiti hanno fatto il tampone nella giornata di oggi. In attesa dei risultati dalla struttura precisano che nessun ospite ha febbre o presenta sintomi riconducibili al coronavirus.

A Ponsacco, nella RSA Giampieri, Asl ha confermato la presenza di un possibile positivo. Il primo test è risultato positivo. Sono in attesa del secondo test.

A Chianni c'è una casa famiglia per disabili, anche non autosufficienti. Ci sono 13 ospiti e per ora nessuno è positivo.

A Buti c'è una RSA ma non risultano contagiati.

A Calcinaia ci sono due RSA. Non ci sono positivi.

A Capannoli una RSA per malati psichici dove al momento non ci sono stati positivi.

Nel Comune di Casciana Terme Lari ci sono due RSA, una a Casciana e l'altra a Lari. Al momento nessuna delle due ha positivi.

In alcune strutture l'Ausl ha inviato propri operatori, dando vita a una sorta di commissariamento.

"La Asl Toscana nord ovest - ha sottolineato il direttore generale Maria Letizia Casani - è già intervenuta con il personale sanitario in più contesti dove non vi erano sufficienti garanzie di messa in atto di tutte le azioni necessarie al contenimento del contagio, attuando una sorta di commissariamento. Stiamo anche verificando se, dal punto di vista contrattuale, vi sono gli estremi per la rescissione del contratto con le ditte appaltatrici''.