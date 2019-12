Infissi ed avvolgibili tutti nuovi

Intervento alla scuola media per una spesa di 50mila euro. Il sindaco: “In estate la riqualificazione della scuola elementare di Forcoli”

PALAIA — In questi giorni è stata ompletata la sostituzione delle finestre e degli avvolgibili in tutte e sei le aule, nei tre laboratori, nella sala insegnanti e in altri spazi di servizio della scuola media di Palaia.

“Con questo intervento – ha spiegato il sindaco Marco Gherardini – abbiamo superato una situazione disagevole. I nuovi infissi miglioreranno il comfort termico e acustico, oltre che consentire un importante risparmio sulle spese di riscaldamento”.

I lavori eseguiti hanno avuto un costo di 50mila euro e sono stati possibili grazie a un finanziamento statale. “In occasione della prossima chiusura estiva – ha aggiunto il primo cittadino – sono stati programmati gli attesi lavori alla scuola primaria Leonardo da Vinci”.

A Forcoli sono previste opere di riqualificazione energetica che andranno a interessare sia gli involucri che le componenti impiantistiche. In questo caso i lavori sono finanziati dalla Regione Toscana e dal Comune di Palaia per un importo complessivo di 172.519,35 euro. “Proseguiremo – ha concluso Gherardini – anche con altri interventi in tutte le nostre scuole andando a migliorarne la vivibilità”.