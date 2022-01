Per Morelli il 2022 inizia con una medaglia d'oro

Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa

Altro prestigioso riconoscimento per lo storico liquorificio, premiato a livello internazionale per la sua "Grappa Cru Centenario

PALAIA — Il 2022 è iniziato con un'altra bella soddisfazione per Liquori Morelli: dopo la medaglia d’oro conquistata da “Grappa Cru 98 Invecchiata Acacia” lo scorso Novembre alla “Spirits Selection” del Concours Mondial de Bruxelles, lo storico liquorificio toscano ha vinto la Gold Medal nella categoria “Grappa Invecchiata” per “Grappa Cru Centenario” al concorso internazionale Meininger’s International Spirits Award.

"Si tratta di un premio di grande rilevanza - hanno sottolineato dall'azienda - non solo perché vengono messi a confronto “spirits” di ogni parte del mondo, ma anche per la riconosciuta severità ed oggettività delle procedure che disciplinano sia l’operato dei giudici sia dell’assegnazione dei punteggi".

“Grappa Cru Centenario” appartiene alla gamma aziendale che celebra il primo secolo di vita del liquorificio fondato nel 1911 dal Cav. Leonello Morelli. E' una grappa che nasce dalla distillazione di vinacce freschissime di uve provenienti da varie parti d’Italia. Dopo un primo affinamento in botti grandi di rovere per almeno 12 mesi ed un secondo in barrique da 225 litri, la grappa sosta in acciaio inox fino al suo imbottigliamento.

“Siamo davvero felici per questi riconoscimenti che premiano la continuità del nostro lavoro a livelli di eccellenza” ha commentato Marco Morelli. Mentre il fratello Paolo, a capo del settore produzione, già sta lavorando sulla novità che verrà presentata a Taste di Pitti Immagine, in programma dal 26 al 28 Marzo alla Fortezza da Basso a Firenze.