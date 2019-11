Al via la Scuola di turismo ambientale

Lo slogan è “Buoni turismi per una buona crescita”, l'obiettivo è qualificare l’offerta turistica in chiave ambientale. Una settimana di lezioni

PECCIOLI — Prende il via a Peccioli domani, sabato 16 novembre, il corso di Alta Scuola di Turismo Ambientale (Asta).

L'obiettivo è qualificare l’offerta turistica in chiave ambientale, entrando in contatto con le migliori esperienze italiane nel campo raccontate dalla viva voce dei protagonisti.

Fino al 23 novembre si alterneranno esperti di turismo ambientale in una combinazione di testimonianze, esperienze e laboratori pratici rivolti agli operatori turistici locali che hanno deciso di perfezionare il proprio percorso formativo e le proprie competenze nel settore del management turistico ambientale

Il corso, organizzato da Vivilitalia, la società di Legambiente che si occupa di turismo ambientale, in collaborazione con Aitr (Associazione Italiana Turismo Responsabile) e Aigae (associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), è realizzato con la collaborazione e il sostegno del Comune di Peccioli e della Belvedere Academy.

Si tratta dunque di un’edizione realizzata grazie allo sforzo e all’impegno sia del pubblico che del privato, segnando una collaborazione proficua e proattiva per tutto il territorio. Governance, creazione del prodotto turistico ambientale, promo-commercializzazione ed altre tematiche saranno i temi al centro della settimana formativa allo scopo di creare un sistema integrato sul territorio che sia capace di fare della risorsa ambiente la prima occasione di sviluppo turistico.

“Abbiamo avuto una buona risposta di partecipazione ai nostri corsi Asta - ha dichiarato Sebastiano Venneri, presidente di Vivilitalia – imprenditori del settore agrituristico, ma anche guide ambientali, imprenditori delle ristorazione e dell’eno-gastronomia, professionisti del settore turistico, tutti saranno accompagnati e guidati durante la settimana in un percorso di confronto e di scambio con le migliori esperienze italiane nel campo turistico ed ambientale, raccontate dalla viva voce dei protagonisti, tutti qualificati professionisti del settore. Aprirà i lavori, nella cornice del Centro Polivalente, il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni che porterà i saluti istituzionali dell’amministrazione e che dichiara: Asta a Peccioli è una iniziativa importante, frutto della pluriennale collaborazione con Legambiente che questo anno produce, tra le varie iniziative, questo corso di formazione di grande livello creato per alzare ulteriormente il livello dei nostri operatori' Interverrà a seguire Sebastiano Venneri presidente di Vivilitalia.

Il corso avrà un approccio fortemente esperienziale. Già domenica 17 novembre è prevista un’escursione guidata alla scoperta della natura e dei paesaggi dei luoghi. Un’occasione per conoscere in prima persona i luoghi, le persone e gli altri elementi che caratterizzano un territorio dal forte potenziale.

Giovedì 21 novembre è prevista una visita alla Tenuta di Ghizzano nell'ambito del programma di incontri con gli stakeholder. Filo conduttore della mattinata il racconto dell'esperienza dell'azienda, tratteremo delle buone pratiche del turismo nel territorio di Peccioli e degli sviluppi che si possono realizzare grazie anche alla presenza di un rappresentante di Arianna & Friends, operatore turistico di Peccioli.Le esperienze diventeranno quindi oggetto di rielaborazione teorica e le docenze in aula permetteranno di affrontare i temi legati alla governance dei territori e della costruzione e promo-commercializzazione dei prodotti di turismo ambientale legando in questo modo l’esperienza alla teoria e viceversa.

Il corso di alta formazione sarà coordinato dal responsabile scientifico dei corsi Asta Paolo Grigolli, Direttore della Scuola di Management del Turismo (SMT) di TSM-Trentino School of Management. Nel corso della settimana si alterneranno i docenti: Gianfranco Ciola, Direttore GAL Salento 2020 già Direttore Parco Regionale Dune Costiere; Sergio Lucci, web marketing expert; Paola Larger, Direttrice Generale del gruppo Bienvivre Hotels; Roberto Mazzà Data Analyst di Sl&A e tutor del corso di Peccioli. Il corso ha ottenuto infine il patrocinio dell’Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursioniste) e la partecipazione garantisce 8 crediti formativi alle guide che aderiscono all’associazione.