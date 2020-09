L'amore per il ciclismo, un'opera d'arte in curva

La scultura è dell'artista Cavenago, si chiama "Centrifugo". E' stata posizionata in una delle curve dell'ultimo chilometro della Coppa Sabatini

PECCIOLI — In una curva di via del Risorgimento campeggia da qualche giorno Centrifugo, una scultura di quattro metri per quattro realizzata dall'artista lombardo Umberto Cavenago.

La miniatura dell'opera era stata svelata alla presentazione della Coppa Sabatini e del Giro della Toscana e, nei giorni precedenti alla gara, la scultura è stata posizionata in una delle ultime curve, quando siamo già nell'ultimo chilometro prima dell'arrivo della Coppa Sabatini.

Ieri l'opera ha fatto bella mostra di sé durante i passaggi della corsa, anche in tv, su Rai sport. A vincere la 68esima edizione della Coppa Sabatini è stato il neozelandese Dion Smith, che ha bruciato tutti in volata.