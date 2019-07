E' già conto alla rovescia per la Coppa Sabatini

“Toscana” e “Sabatini” verranno presentate il 6 settembre. Intanto l'Unione ciclistica pecciolese ha confermato Di Sandro alla presidenza

PECCIOLI — Luca Di Sandro continuerà a presiedere l’Unione Ciclistica Pecciolese almeno per altri 3 anni. Recentemente si sono svolte le elezioni del consiglio direttivo della società, nota per l’organizzazione di svariate competizioni ciclistiche per professionisti.

Di Sandro è stato confermato presidente e come “vice” c’è Giulio Bernardeschi, mentre Gianluca Merlini mantiene la carica di segretario. Patron Di Sandro e i suoi collaboratori hanno scelto la data per la presentazione del Giro della Toscana e Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini 2019.

La presentazione delle due competizioni si svolgerà a Peccioli il sei settembre. “In seguito – ha detto il presidente – riveleremo la location”. Alla presentazione interverrà come ospite d’onore il vincitore di un Campionato del Mondo di ciclismo su strada.

In merito alle gare della Pecciolese, il Giro della Toscana è in programma mercoledì 18 settembre, il Gran Premio di Peccioli – Coppa Sabatini giovedì 19 settembre. Ai due cimenti della Pecciolese validi per il Memorial Alfredo Martini e altresì inseriti nella Ciclismo Cup lavoreranno come direttori di organizzazione Marco Buti, Alessio Baudone, Marco Casini. E’ in via di definizione il cast delle squadre partecipanti: “Avremo svariati Gruppi Sportivi catalogati Uci World Tour alle nostre competizioni, oltre alle numerose squadre Professional e a 2 Continental”, ha garantito Di Sandro. Anche quest’anno le gare Giro della Toscana (l’anno scorso trionfò Gianni Moscon) e “Sabatini” (nel 2018 primo Juan José Lobato) verranno trasmesse in diretta da tutto il network di televisioni, internet e social-media di cui è fornitrice la Pmg Sport. Anche Rai Sport trasmetterà in diretta le due corse.