Muore conosciuto artigiano

Per decenni ha creato mobili in legno nel suo laboratorio nella frazione di Fabbrica. Era impegnato anche nell'associazionismo e nel volontariato

PECCIOLI — La comunità di Fabbrica di Peccioli piange la morte di un'altra figura di riferimento dopo Lorenzo Gotti, un'altra di quelle persone che in paese tutti conoscevano e stimavano e tutti erano abituati a vedere.

Se ne è andato infatti, a 67 anni, Franco Gronchi, stimatissimo artigiano costruttore di mobili in legno. Aveva il laboratorio in via del Poggio ed era frequente vederlo passare per il paese sulla sua Vespa oppure vederlo alla guida del camion con il quale trasportava le sue creazioni.

Gronchi era impegnato anche nel volontariato e nell'associazionismo, per esempio nell'organizzazione del trofeo San Rocco di ciclismo, come si vede in una delle foto sotto.

Lascia la moglie, due figlie e i nipoti. I funerali di Gronchi si sono tenuti nel pomeriggio di ieri nella chiesa di Fabbrica.

Il gruppo che organizza il trofeo San Rocco di ciclismo

Franco Gronchi