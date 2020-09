Presentati Giro della Toscana e Coppa Sabatini

Presentate le due manifestazioni ciclistiche organizzate dall'Unione Ciclistica Pecciolese in programma il 16 e il 17 settembre

PECCIOLI — Il Giro della Toscana 2020 – Memorial Alfredo Martini è in programma mercoledì 16 settembre con regìa organizzativa dell’Unione Ciclistica Pecciolese. La gara si svolgerà con partenza e arrivo a Pontedera.

La classica di ciclismo per professionisti Gran Premio di Peccioli-Coppa Sabatini è in programma il giorno seguente, giovedì 17 settembre. Si svolgerà con partenza e arrivo a Peccioli.

L’elenco delle squadre è leggermente diverso rispetto a quello del Giro della Toscana; la “Sabatini” è infatti catalogata Uci Pro Series.

"E' una grande occasione avere due gare prima dei Mondiali, tutte giocate dentro la Valdera - ha detto il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni - Credo che sia molto importante non solo per rispondere a interessi sportivi ma anche turistici. Questa collaborazione con Pontedera sta andando molto bene, stiamo disegnando l'idea di un territorio e questo darà un futuro importante".

Per quanto riguarda i Mondiali di ciclismo sfumati all'ultimo tuffo Macelloni ha comunque elogiato il lavoro fatto a livello organizzativo:"Siamo stati in grado in dieci giorni di mettere in campo una proposta che aveva tutte le strutture logistiche e un percorso addirittura migliore di quello di Imola. E anche una proposta economica sostenibile. Quindi, fino all'ultimo, abbiamo avuto la possibilità di farcela, sicuramente l'autodromo ha fatto la differenza. La Valdera è stato però capace di dare una risposta immediata e questa risposta continuerà con una proposta sulla mobilità del territorio che faremo il 9 settembre e che sottoporremo ai candidati alla Regione. E' una Valdera che si muove e che è in grado in poco tempo di rispondere a sollecitazioni e opportunità".

Alla presentazione delle due corse, avvenuta nel tardo pomeriggio a Peccioli, anche Moreno Argentin, indiscusso campione di ciclismo, iridato nel 1986 e vincitore della Sabatini nel 1983 e nel 1990.