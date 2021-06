Il Giudizio Universale di Boccini a Legoli

Il Giudizio Universale di Nicola Boccini. Un’opera d’arte in ceramica contemporanea multimediale in mostra a Legoli, presso la chiesa

PECCIOLI — Venerdì 11 giugno alle ore 18,30 sarà inaugurata a Legoli presso la Chiesa dei Santi Giusto e Bartolomeo l’opera di ceramica contemporanea il “Giudizio Universale” di Nicola Boccini.



"L’iniziativa si inserisce nel trentennale impegno del Comune di Peccioli di valorizzazione del territorio attraverso opere di arte contemporanea, in dialogo e confronto con il luogo, la sua storia e il suo paesaggio", è stato spiegato.



Il “Giudizio Universale” è un’istallazione multimediale in ceramica dell’artista umbro, ispirata all’omonimo polittico di Hans Memling, datato 1467 circa, e commissionata nel 2016 dal Museo Nazionale di Danzica come reinterpretazione del capolavoro lì conservato.



Venerdì 11 giugno il “Giudizio Universale” sarà esposto per la prima volta in Italia, creando così un nuovo dialogo con un’altra opera presente a Legoli, il tabernacolo di Benozzo Gozzoli, affrescato tra il 1479 e il 1480. Il dipinto di Memling, pertanto, fa simbolicamente ritorno in Toscana, dove era destinato oltre cinque secoli fa prima che venisse trafugato.

All'inaugurazione interverranno Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli, Nicola Boccini, artista e Claudia Bottini, curatrice.

In occasione dell’inaugurazione sarà possibile visitare il Tabernacolo di Benozzo Gozzoli dalle ore 15. L'ingresso è gratuito.