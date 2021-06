Peccioli svela "Il Palazzo senza Tempo"

Aperte le porte dopo due anni di lavori e un investimento di circa 6 milioni di euro. Un recupero edilizio firmato dall’archistar Mario Cucinella

PECCIOLI — Si è svelato agli occhi dei primi visitatori, l’esito del prestigioso progetto di ristrutturazione firmato dall’architetto Mario Cucinella presente all’iniziativa. Pensato per essere il centro culturale del paese, il palazzo ospiterà eventi, mostre temporanee e permanenti, motore del centro storico e sarà aperto alla cittadinanza con l’inaugurazione fissata per giovedì primo luglio a partire dalle 18.30.

Il palazzo con una superficie di oltre 2.000 metri quadrati, è caratterizzato da una magnifica terrazza panoramica, un vero e proprio pontile, che si affaccia sulla vallata; al suo interno trovano spazio una emeroteca (raccolta ordinata di giornali e periodici messi a disposizione del pubblico per consultazione e lettura), un caffè e un ristorante.

A introdurre lo sguardo sulla terrazza, l’opera firmata dall’artista danese, di fama internazionale, Jeppe Hein. Arrivata lo scorso 5 maggio, direttamente dalla König Galerie di Berlino, l’opera è uno dei tesori della struttura con anche il murales, in via di completamento, curato dal pittore e scultore francese Daniel Buren, testimoniando il connubio tra arte e architettura contemporanea, marchio di fabbrica pecciolese.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni, l'architetto Mario Cucinella, il direttore dei lavori Andrea Falchi e i rappresentanti delle imprese costruttrici.

La storia dell’edificio di via Carraia e della fattoria annessa, risale alla metà del XV sec quando secondo alcuni documenti, la sua proprietà ed utilizzo vennero concessi insieme ad altri possedimenti dalla famiglia Salviati a Giovanni Falcucci, procuratore della nobile famiglia. I Salviati erano una famiglia di banchieri e commercianti specializzati nel settore della seta e della lana i cui interessi si estendevano fuori regione per arrivare fino a Costantinopoli, Londra e Bruges. Dai Salviati, la proprietà passo alla famiglia degli Alimeni, probabilmente per una donazione che Cosimo I de’ Medici, nipote di Piero di Alamanno Salviati, volle fare a ringraziamento della fedeltà della famiglia verso il proprio casato. Gli ultimi eredi della famiglia lo donarono a Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana e quindi al Regio Fisco che la cedette a sua volta alla famiglia dei Berte. Nel 1775 Giovan Filippo Berte, lasciò in eredità il Palazzo al loro nipote Edoardo Dufour e nel 1919 il palazzo e la fattoria furono venduti alla società Fondi Rustici di Roma che divenne tra le società costitutive del patrimonio della Fondazione Gerolamo Gaslini. In epoca recente, nel 2004, parte della tenuta è stata acquistata dal Comune di Peccioli e dalla Belvedere S.p.A., che hanno costituito la Fondi Rustici S.r.l. e che nel 2019 hanno iniziato una importante opera di ristrutturazione e riqualificazione su progetto dello studio MCA di Mario Cucinella.