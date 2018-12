Una strada che grida vendetta

Un cittadino segnala il forte stato di degrado in cui versa da anni via Sicilia a Perignano, piena di toppe e buche e poco illuminata

CASCIANA TERME LARI — "Vi scrivo per segnalarvi le condizioni di via Sicilia a Perignano, piena di toppe e buche, percorsa da trentamila veicoli a settimana. Ho già segnalato il suo stato al Comune più volte (attraverso il protale Fabbrica del cittadino - via Sicilia), sono anni che è in condizioni pessime, ma una riasfaltatura sembra lontana.

C’è anche una parte non illuminata, senza banchina e con i tombini sotto il livello stradale di centimetri... Non è possibile che non si trovino i minimi fondi per fare della manutenzione ordinaria fatta bene".