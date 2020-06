Nuovi temporali in arrivo, 30 ore di allerta meteo

La protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta in codice giallo che riguarda buona parte della Toscana. Maltempo tutto il weekend

PISA — Scatterà alle 14 di oggi, sabato 13 giugno, per terminare domani, domenica, alle 20. E' la nuova allerta meteo di 30 ore diramata dalla protezione civile per forti temporali e rischio allagamenti su buona parte della Regione, provincia di Pisa compresa. L'allerta meteo è in codice giallo.

Le previsioni meteo del Lamma, nello specifico, parlano di una saccatura atlantica che transiterà tra oggi e domani sulla Toscana, recando frequenti e forti precipitazioni, prevalentemente sulla Toscana centro settentrionale.

I temporali potranno essere localmente forti, soprattutto nella giornata di oggi. Domani, invece, sono previsti temporali sparsi, circoscritti per lo più alle zone interne centro-settentrionali. Cessazione dei fenomeni in serata.

Soltanto di giovedì scorso l'allerta in codice arancio che, per fortuna, non si è tradotta in forti precipitazioni su Pisa e provincia. La perturbazione prevista, infatti, alla fine si è fermata davanti alle coste pisane e livornesi, scaricando sul mare tutta la sua furia.