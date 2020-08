Ancora casi Covid in provincia di Pisa

Il bollettino regionale ne segnala altri tre nelle ultime ore. Il conteggio totale da inizio emergenza arriva a 954 contagiati

PISA — Tre nuovi casi Covid in provincia di Pisa vengono segnalati dalla Regione nel consueto bollettino quotidiano. Diventano così 954 i casi da inizio emergenza sul territorio.

In Toscana oggi nove nuovi contagi, ma nessun decesso. I guariti sono l'85,4 per cento dei casi accertati e gli attualmente positivi sono 397, con 15 pazienti in ospedale.

I test eseguiti hanno raggiunto quota 430.576, 2.815 in più rispetto a ieri.