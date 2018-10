Geo, il documentario sul monte Serra - VIDEO

Nella puntata di venerdì 12 ottobre della trasmissione di Rai 3 dedicata a natura e scienza, è andato in onda un servizio girato prima dell'incendio

CALCI — Nella puntata di venerdì 12 ottobre di Geo, trasmissione di Rai 3 dedicata alla natura e alla scienza, è andato in onda un servizio con Andrea Gennai sul Monte Serra, girato prima del devastante incendio che tra il 24 e il 26 settembre ha distrutto oltre mille ettari di verde.

Il servizio ha raccontato il lavoro di una azienda agricola che si è miracolosamente salvata dal rogo: "L'azienda di Francesco Elter - scrive Andrea Gennai su Facebook- raccontava di come l'Uomo in quel contesto, con l'attività di coltivazione dell'olivo sui terrazzamenti, fosse uno strumento di conservazione dell'ambiente e del paesaggio. Quella bella realtà, miracolosamente sfuggita al disastro, incarna ancora di più questo concetto e Francesco rappresenta tutti quei giovani e meno giovani che ora, più che mai, hanno in mano il futuro di quel posto. Grazie alla redazione di Geo ed a Sveva Sagramola, che da Roma hanno seguito con apprensione gli eventi e che hanno scelto di anticipare la messa in onda di questo pezzo, per la regia di Olivella Foresta, come piccolo contributo morale alla rinascita di quell'ambiente".

La puntata di Geo di venerdì 12 ottobre è visibile a questo link.