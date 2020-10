Noto architetto scompare a 55 anni

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Conosciuto per il suo lavoro ma anche per l'impegno politico, Andrea Brogi è deceduto nelle scorse ore. Era stato candidato alle ultime amministrative

CASCINA — E' morto a soli 55 anni l'architetto Andrea Brogi. Era conosciuto per la sua attività professionale, che l'aveva portato a lavorare nell'ambito del 3d e della realtà virtuale applicata soprattutto ai beni culturali. Era apprezzatissimo per le sue opere di creazione digitale.

Accanto a questo aveva la passione politica che l'aveva portato a candidarsi anche alle ultime elezioni amministrative a Cascina, come capolista di "Europa Verde" e per la stessa lista, della quale era responsabile comunicazione a livello toscano, si era presentato anche alle regionali.

Proprio il Movimento ha voluto ricordarlo:

"Oggi é venuto a mancare Andrea Brogi, uno dei migliori attivisti di Europa Verde in Toscana. Protagonista della ricostruzione della rete degli ecologisti in quella regione. Questo il messaggio che i Verdi e Europa Verde hanno fatto pervenire alla famiglia:



Ciao Andrea, che il tuo ultimo viaggio oggi sia lieve, come lieve e dolce era il tuo atteggiamento nei confronti della vita. In questi anni abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e frequentarti. Sei sempre stato un uomo disponibile e completamente votato alla causa ecologista. Il nostro pensiero va a tua moglie Dalida e tuo figlio Filippo, con loro ci stringiamo in una grande abbraccio. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze".

Brogi era nato a Pisa ed era residente a Ponsacco.