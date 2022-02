Covid, altri 292 contagi tra i comuni pisani

Gino Paoli: «Senza mia moglie sarei morto. E l'amica Ornella Vanoni parla troppo. 'Il Cielo in una stanza' di Mahmood e Blanco a Sanremo? Ecco cosa penso»

I casi rilevati sul territorio rientrano tra i 2956 accertati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore. Due decessi in provincia di Pisa

PISA — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati rilevati 2956 nuovi casi di Covid, 292 dei quali tra persone residenti in provincia di Pisa.

I dati sull'epidemia di Coronavirus aggiornati alle ultime 24 ore segnalano 173 nuovi casi tra i comuni dell'Area Pisana (San Giuliano Terme 33, Calci 6, Pisa 82, Cascina 37, Vecchiano 9, Santa Luce 1, Crespina Lorenzana 3, Vicopisano 2), 63 in Valdera (Lajatico 1, Santa Maria a Monte 10, Buti 4, Peccioli 3, Calcinaia 8, Bientina 5, Ponsacco 9, Pontedera 16, Capannoli 2, Casciana Terme Lari 3, Terricciola 1, Palaia 1) 23 in alta Val di Cecina (Pomarance 7, Riparbella 2, Volterra 10, Montescudaio 2, Guardistallo 1, Montecatini Val di Cecina 1), 33 nel Comprensorio del Cuoio (Castelfranco di Sotto 9, Montopoli in Val d'Arno 7, Santa Croce sull'Arno 7, San Miniato 10).

I nuovi casi toscani sono stati individuati a fronte di 27927 tamponi (molecolari e rapidi), con un tasso di positività del 10,5 per cento.

Il report regionale segnala 32 nuovi decessi riconducibili al Covid in Toscana: si tratta di 16 uomini e 16 donne con un'età media di 82,8 anni. Due di loro risiedevano in provincia di Pisa.