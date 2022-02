Coronavirus, nel Pisano 515 nuovi casi e 3 decessi

Le nuove positività rilevate tra i comuni pisani rientrano tra le 4860 accertate in Toscana nelle ultime ventiquattro ore. La mappa dei contagi

PISA — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati accertati 4860 nuovi casi di Coronavirus, 515 dei quali in provincia di Pisa e così distribuiti:

284 tra i comuni dell'Area Pisana (Orciano Pisano 2, Vecchiano 28, Fauglia 7, San Giuliano Terme 47, Cascina 68, Vicopisano 11, Pisa 111, Crespina Lorenzana 5, Calci 4, Santa Luce 1), 119 in Valdera (Calcinaia 19, Casciana Terme Lari 18, Buti 8, Ponsacco 20, Palaia 5, Peccioli 5, Terricciola 4, Santa Maria a Monte 11, Bientina 7, Chianni 1, Capannoli 4, Pontedera 17), 58 in Alta Val di Cecina (Casale Marittimo 6, Montescudaio 11, Riparbella 4, Volterra 20, Montecatini Val di Cecina 3, Guardistallo 2, Pomarance 8, Castelnuovo di Val di Cecina 3, Monteverdi Marittimo 1), 54 nel Comprensorio del Cuoio (Santa Croce sull'Arno 15, San Miniato 25, Castelfranco di Sotto 11, Montopoli in Val d'Arno 3).

Da inizio epidemia in provincia di Pisa sono stati registrati complessivamente 92173 casi di Coronavirus. Il report regionale segnala oggi 26 nuovi decessi riconducibili al Covid in Toscana. Non ce l'hanno fatta 19 uomini e 7 donne con un'età media di 79,5 anni. 3 di loro risiedevano in provincia di Pisa.