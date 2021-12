Coronavirus, 75 nuovi casi in provincia di Pisa

Modena, assalto a un portavalori in autostrada: ecco come hanno agito i malviventi

Il dato emerge dal report sanitario aggiornato alle ultime ventiquattro ore. La distribuzione delle nuove positività sul territorio provinciale

PISA — Ci sono 75 persone residenti in provincia di Pisa tra i nuovi casi di positività al Coronavirus in Toscana. E' quanto emerge dal report sanitario aggiornato alle ultime 24 ore.

Questa la loro distribuzione sul territorio: 34 nell'Area Pisana (Santa Luce 2, Calci 2, Cascina 9, Pisa 18, Vecchiano 1, San Giuliano Terme 2), 26 in Valdera (Chianni 1, Casciana Terme Lari 8, Buti 3, Ponsacco 4, Bientina 2, Terricciola 1, Palaia 1, Capannoli 1, Pontedera 3, Calcinaia 1, Santa Maria a Monte 1), 4 in Val di Cecina (Castellina Marittima 1, Montescudaio 1, Castelnuovo di Val di Cecina 1, Pomarance 1), 11 nel Cuoio (Santa Croce sull'Arno 5, Montopoli in Val d'Arno 3, San Miniato 3).

Per quanto riguarda i ricoveri, le aree Covid degli ospedali pisani Cisanello e Santa Chiara ospitano attualmente 42 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 924, individuati sulla base di 31.310 test (11.279 tamponi molecolari e 20.031 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (9,6% sulle prime diagnosi).