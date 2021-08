Coronavirus, 78 nuovi contagi in provincia di Pisa

Nelle ultime 24 ore accertati 78 nuovi casi di positività al virus nel Pisano. La provincia di Pisa seconda in Toscana per nuovi casi Covid

PISA — La provincia di Pisa, stando ai dati delle ultime 24 ore, è seconda in Toscana per nuovi contagi da coronavirus: sono 78 i nuovi casi registrati dalle Ausl nel Pisano, numero inferiore soltanto a quello della provincia di Firenze (128).

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 25 casi (Cascina 10, Pisa 7, San Giuliano Terme 3, Vecchiano 4, Vicopisano 1), Valdera 33 casi (Bientina 2, Calcinaia 5, Capannoli 2, Casciana Terme Lari 3, Palaia 1, Peccioli 1, Ponsacco 4, Pontedera 11, Santa Maria a Monte 1, Terricciola 3), Valdicecina 8 casi (Castelnuovo di Val di Cecina 1, Guardistallo 1, Montescudaio 1, Pomarance 2, Riparbella 1, Volterra 2), Comprensorio del Cuoio 12 casi (Castelfranco di Sotto 4, Montopoli in Val d'Arno 2, San Miniato 6).

Con questi dati sale a 30.670 il numero di persone contagiate in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia, in 702 casi il Covid-19 ha portato al decesso.

In sensibile aumento i ricoveri per Covid-19 negli ospedali pisani, ieri 24 gli assistiti (cinque in più rispetto a sabato), 7 dei quali in terapia intensiva (sabato erano 6).

In Toscana nelle ultime 24 ore sono stati accertati 492 nuovi contagi - il 55,9% dei casi riguarda minori di 34 anni - e tre decessi collegati al Covid-19, nessuno dei quali avvenuto in provincia di Pisa.