Coronavirus, nel Pisano 521 nuovi casi

I dati dal report sanitario aggiornato alle ultime 24 ore. Ecco la distribuzione delle nuove positività suddivise per zona e tasso di positività

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono stati accertati 521 nuovi casi di Coronavirus. Il tasso giornaliero di positività è di 125,11 ogni 100mila abitanti.

Questa la distribuzione delle nuove positività rilevate in provincia, suddivise per zona e tasso di positività:

227 nei comuni dell'Area Pisana (Crespina Lorenzana 15, Vicopisano 18, Santa Luce 3, Cascina 57, Fauglia 4, Pisa 91, Vecchiano 12, San Giuliano Terme 26, Calci 1),163 in Valdera (Terricciola 17, Capannoli 16, Casciana Terme Lari 20, Lajatico 2, Santa Maria a Monte 20, Peccioli 7, Chianni 2, Buti 7, Ponsacco 19, Pontedera 32, Palaia 4, Calcinaia 11, Bientina 6), 17 in Alta Val di Cecina (Castelnuovo di Val di Cecina 4, Montescudaio 2, Casale Marittimo 1, Guardistallo 1, Volterra 7, Riparbella 1, Pomarance 1) e 114 nel Cuoio (San Miniato 59, Montopoli in val d'Arno 20, Santa Croce sull'Arno 23, Castelfranco di Sotto 12).

Nei reparti Covid del capoluogo pisano sono attualmente ricoverati 91 pazienti (7 in più rispetto a ieri). i pazienti in terapia intensiva sono 16.