Dieci morti nel Pisano, anche un uomo di 34 anni

Emergenza Covid, nel bollettino della Regione la provincia di Pisa è quella più colpita, vengono segnalati dieci morti. I nuovi positivi sono ottanta

PISA — Nel bollettino di oggi della Regione Toscana sono segnalati altri dieci decessi collegati al virus in provincia di Pisa su 35 in Toscana, alcuni dei quali avvenuti nei giorni precedenti e non nelle ultime 24 ore. Oggi la provincia di Pisa è l'unica, tra le dieci toscane, che raggiunge la doppia cifra in quanto decessi.

Tra i morti segnalati da Ausl anche un uomo di 34 anni, oltre a 4 donne di 77, 82, 82 e 93 anni e altri quattro uomini di 73, 77, 88 e 93 anni. Di una persona deceduta non è stato comunicato sesso ed età.

Il numero di decessi di persone risultate positive nel Pisano sale così a 346 da inizio epidemia.

I nuovi contagiati sul territorio provinciale Pisano, nell'arco delle ultime 24 ore, sono stati 80 (ieri 134). Con questi ultimi casi salgono a 15.586 le positività al coronavirus emerse in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia.

Ausl ha indicato provenienza e ambiti degli 80 casi odierni. Zona Pisana, 29 casi: Calci 3, Cascina 6, Crespina Lorenzana 6, Fauglia 2, Pisa 7, San Giuliano Terme 4, Vicopisano 1. Alta Valdicecina e Valdera, 28 casi: Buti 3, Calcinaia 5, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 2, Palaia 2, Pomarance 1, Ponsacco 7, Pontedera 3, Santa Maria a Monte 2, Volterra 2. Valli Etrusche Pisane, 2 casi: Santa Luce 2. Comprensorio del cuoio, 20 casi: Castelfranco di Sotto 3, Montopoli Valdarno 4, San Miniato 7, Santa Croce sull'Arno 6. Di un caso non è specificata la provenienza.

La provincia pisana, con 3.719 casi per 100mila abitanti, resta seconda in Toscana per numerosità di casi in rapporto alla popolazione, dietro la provincia di Prato (3.808). La media toscana è di 2.994, quella italiana di circa 2.992 casi ogni 100mila abitanti.

Situazione negli ospedali. I ricoverati nei reparti Covid degli ospedali dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana sono 139 (ieri 146), di cui 27 in terapia intensiva (ieri 33). Nel reparto Covid dell'ospedale Lotti di Pontedera i ricoverati sono 44 (uno meno di ieri), di cui 3 in terapia intensiva (come ieri).

Per leggere il bollettino Covid-19 della Regione Toscana con i dati di oggi cliccare qui.