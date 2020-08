Covid, ancora casi nel pisano

Altri due casi di positività vengono segnalati dalla Regione Toscana. Ancora bassa l'età media dei contagiati, intorno ai trenta anni

PISA — Due nuovi casi Covid in provincia di Pisa nelle ultime ore, che portano il computo totale a 974 positivi da inizio emergenza.

In tutta la Regione si registrano 38 nuovi contagi, con una età media molto bassa, intorno ai 30 anni e un decesso, quello di un uomo di 89 anni.

Sono 12 i casi di rientro dall'estero, di cui 9 provenienti da periodi di vacanza (più 3 contatti).

Gli attualmente positivi in Toscana sono 633, i test eseguiti 467.475.

Complessivamente, 620 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 13 quelle in ospedale.

Le persone complessivamente guarite sono 9.028 su un totale, da inizio emergenza, di 10.799 casi.