Covid, 72 nuovi casi e due vittime nel Pisano

PISA — Tra ieri e oggi sono stati 72 i nuovi casi di Coronavirus rilevati sul territorio provinciale, ovvero 13 in più rispetto a quelli emersi nelle 24 ore precedenti.

Nel bilancio trasmesso dalla Regione il territorio pisano conta purtroppo anche due nuovi decessi collegabili al Covid. Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 59, mentre i decessi 3.

Con i 72 segnalati oggi, i contagi avvenuti da inizio epidemia in provincia raggiungono quota 16.733, mentre il conteggio delle vittime sale a 423.

Quella di Pisa, con 3.933 casi su 100mila abitanti, si conferma da settimane la seconda provincia in Toscana per numero di casi in rapporto alla popolazione, dietro la provincia di Prato. Il dato pisano è superiore sia alla media toscana (3.226) sia a quella quella italiana (3.452).

Questa la distribuzione dei nuovi casi trasmessa dall'Asl nord ovest: 22 casi nell'Area Pisana (Calci 4, Cascina 4, Fauglia 1, Pisa 8, San Giuliano Terme 3, Vecchiano 2), 38 in Alta Val di Cecina e Valdera (Bientina 1, Buti 1, Calcinaia 4, Casciana Terme Lari 5, Montecatini Val di Cecina 1, Pomarance 2, Ponsacco 5, Pontedera 17, Santa Maria a Monte 1, Volterra 1). I restanti casi, attribuibili al Comprensorio del Cuoio, sono compresi nel territorio dell'Asl centro.

Nei reparti Covid degli ospedali pisani i ricoverati sono 97 (8 meno di ieri), di cui 16 in terapia intensiva (5 in meno). All'ospedale Lotti il reparto Covid ospita 29 pazienti, di cui 2 in terapia intensiva, dati stabili rispetto a ieri.

