Covid, 21 nuovi casi a Pisa e 47 in provincia

Il dettaglio delle nuove positività al coronavirus rilevate giornalmente dalle Ausl sul territorio provinciale, per Comune e fascia di età

PISA — Sono 68 i nuovi casi Covid-19 accertati in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore. Particolarmente colpita l'area pisana. Di seguito il dettaglio dei nuovi casi di positività al coronavirus per ambito territoriale e Comuni di residenza, questi ultimi in ordine per tasso di incidenza dei nuovi casi rispetto alla popolazione.

Area pisana 46 casi: Vecchiano 7, Calci 3, Fauglia 1, Pisa 21, Cascina 10, Vicopisano 1, San Giuliano Terme 3.

Valdera 14 casi: Palaia 2, Ponsacco 4, Bientina 2, Buti 1, Calcinaia 2, Santa Maria a Monte 1, Pontedera 2.

Alta Valdicecina 2 casi: Montescudaio 1, Volterra 1.

Comprensorio del Cuoio 6 casi: Santa Croce sull'Arno 2, San Miniato 3, Montopoli in Val d'Arno 1.

I nuovi casi riguardano tutte le fasce di età, questa la ripartizione: 0-11 anni 12 casi, 12-18 anni 6 casi, 19-34 anni 13 casi, 35-49 anni 17 casi, 50-64 anni 12 casi, 65-79 anni 6 casi, over80 2 casi.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 498 nuovi positivi al virus.