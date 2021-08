A Pisa 9 nuovi contagi, 44 in provincia

Sono 53 le nuove positività al coronavirus da Covid-19 rilevate nelle ultime 24 ore nel Pisano. Il dettaglio dei nuovi casi per Comune

PISA — Nelle ultime 24 ore le aziende sanitarie hanno rilevato in provincia di Pisa 53 nuovi casi di positività al coronavirus. Questi nuovi contagi interessano tutte le fasce di età ma, in maggioranza, i minori di 50 anni (34 casi).

Di seguito la ripartizione dei nuovi casi Covid-19 per ambito territoriale e Comune di residenza, in ordine per incidenza dei casi sulla popolazione.

- Area pisana 27 casi: Calci 2, Cascina 11, San Giuliano Terme 4, Pisa 9, Vecchiano 1.

- Valdera 18 casi: Palaia 4, Capannoli 3, Casciana Terme Lari 3, Pontedera 6, Santa Maria a Monte 1, Ponsacco 1.

- Valdicecina 2 casi: Monteverdi Marittimo 1, Castelnuovo Val di Cecina 1,

- Comprensorio del Cuoio 6 casi: Montopoli in Val d'Arno 3, Castelfranco di Sotto 1, San Miniato 2.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, le persone assistite all'ospedale di Cisanello sono oggi 41, quante ieri, 6 delle quali in terapia intensiva (2 in meno).

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono state accertate complessivamente 434 positività al coronavirus da Covid-19.